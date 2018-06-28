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Ученые: Коренное население Тибета может быть потомками пришельцев из-за особого гена

Специалисты из Калифорнийского университета считают, что коренное население Тибета может быть потомками пришельцев из-за особого гена. Они сделали свои выводы после анализа древних останков, найденных во время научных экспедиций.

Даже сейчас у людей в организме есть EPAS1, отвечающий за поглощение энергии из воздуха при малом количестве кислорода. Потому они редко имеют заболевания дыхательной системы, но еще ученые обратили внимание на высокую духовность тибетцев.

Ученые: Коренное население Тибета может быть потомками пришельцев из-за особого гена


Данная страна считается родиной многих учений философов на протяжении тысячелетий, что также относится к священным писаниям. Там описаны упражнения, позволяющие монахам выходить из тела в астрал и общаться с внеземными цивилизациями. Такие события являются доказательствами космического происхождения народа.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50
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