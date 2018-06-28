Ученые: Коренное население Тибета может быть потомками пришельцев из-за особого гена
Специалисты из Калифорнийского университета считают, что коренное население Тибета может быть потомками пришельцев из-за особого гена. Они сделали свои выводы после анализа древних останков, найденных во время научных экспедиций.
Даже сейчас у людей в организме есть EPAS1, отвечающий за поглощение энергии из воздуха при малом количестве кислорода. Потому они редко имеют заболевания дыхательной системы, но еще ученые обратили внимание на высокую духовность тибетцев.
Данная страна считается родиной многих учений философов на протяжении тысячелетий, что также относится к священным писаниям. Там описаны упражнения, позволяющие монахам выходить из тела в астрал и общаться с внеземными цивилизациями. Такие события являются доказательствами космического происхождения народа.