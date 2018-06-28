Ученые: Астероид Оумуамуа оказался обычной кометой

Раньше объект находился вне Солнечной системы, а также поразил специалистов вытянутой формой. Некоторые эксперты считали его внеземным кораблем пришельцев, но их гипотеза была опровергнута. Сейчас было замечено, что он имеет медленное ускорение, когда отходит от светила, что характерно для комет.Сначала ученые сомневались в своих выводах, не обнаружив пыль и другие факторы на поверхности небесного тела. Однако после изучения движения астероида все встало на место, так что после изменения классификации он будет причислен к другому виду.