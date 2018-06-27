Поверхность Марса затвердела раньше земной, сообщают ученые

Анализируя зерна минерального циркона, извлеченного из марсианского метеорита, известного как Черная красавица, ученые определили, что внешний слой Красной планеты затвердел 4,547 миллиарда лет назад, всего через 20 миллионов лет после рождения Солнца.«Формирование первичной коры Марса, являющееся конечным продуктом формирования планет, произошло намного быстрее, чем считалось ранее. Наши результаты показывают, что Марс мог иметь среду с океанами и, возможно, жизнь намного раньше Земли», - сказал Мартин Биззарро, ученый из Датского центра по образованию звезд и планет.Марс был когда-то гораздо более похож на Землю, с плотной атмосферой, обилием воды и глобальными океанами.До сих пор математические модели предположили, что затвердевание Красной планеты заняло до 100 миллионов лет. Измерив распад свинца из урана, который был заперт в цирконе, когда расплавленная корка Марса затвердела, ученые смогли точно определить кору, из которой образовался циркон. Ученые отмечают, что циркон является настоящей капсулой времени.Существуют две основные модели формирования планет, сообщают планетологи. Согласно одной из них, оно происходит поэтапно, с небольшими пылевыми частицами, коалесцирующими в «планетезимальные» - фрагменты диаметром от 10 до 100 километров, которые сталкиваются с образованием планетарных эмбрионов, а затем планет, в масштабе времени от 50 до 100 миллионов лет. Согласно более поздней модели, планетарный рост развивается быстрее и подпитывается так называемой «аккрецией гальки», слоистым накоплением частиц, измеренных в сантиметрах и метрах, которые слабо связаны с газами.«Наши данные поддерживают более новые модели, указывающие на очень быстрое формирование наземных планет», - сообщают исследователи.Новая временная шкала предполагает, что что-то подобное могло произойти на нашей планете, но только после того, как Земля была «сброшена» гигантским ударом, сформировавшим Луну около 4,4 миллиарда лет назад.Считается, что Марс имеет плотное металлическое ядро с радиусом около 1800 километров, состоящее в основном из железа, никеля и серы. Ядро окружено в значительной степени бездействующей мантией - около 1500 км толщиной, состоящей в основном из кремния, кислорода, железа и магния.Наконец, кора в среднем составляет около 50 км в глубину, максимум около 125 км. Кора Земли составляет в среднем 40 км, но составляет одну треть толщины марсианской коры, когда учитывается размер планеты.