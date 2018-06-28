Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга

Данное направление столетиями волновало умы путешественников, а в 19 веке стало вызывать огромный интерес у ученых. К тому времени самые важные открытия были зафиксированы экспертами, так что любители приключений имели мало шансов на успех. Вот только кораблям нужно было проложить путь в северном море между островами, расположенными в Арктическом архипелаге, но к этому времени моряки смогли добиться больших успехов.Только одна территория, растянувшаяся на 180000 квадратных километров, оставалась загадкой для светил науки, так что сюда решил оправиться герой нашей истории. За плечами полярного исследователя был огромный опыт, а также военный офицер прекрасно знал о суровых условиях земель, куда должны были отплыть “Террор” и “Эребус”. Кроме того, этот человек принимал участие в Трафальгарской битве, но перед экспедицией уже достиг 59-летия и 20 лет работал на суше.Британское Адмиралтейство утвердило кандидатуру героя, выделив ему суда, оснащенные последними техническими новинками, чтобы они могли плавать во льдах. Кроме паровой системы отопления кают здесь находилась библиотека и другие изыски быта, способные сделать сложное плавание комфортным для экипажа.Глава экспедиции сразу показал пример собранности и дисциплины, запретив матросам выпивать и ругаться нецензурными словами. В Гренландии он сразу отправил на берег 5 человек, не подчиняющихся его приказам, после чего кроме 24 офицеров на кораблях осталось 105 особ рядового состава. Однако никто из людей не имел опыта в таких рейсах кроме капитана Френсиса Крозье и героя нашей истории. В 1845 году китобои заметили корабли в море Баффина, когда они стояли во льдах, ожидая хорошей погоды.После этого следы участников затерялись, а появились различные версии события, будоражащие умы европейцев. Через два года власти страны стали беспокоиться о судьбе исследователей, осознав, что могла случиться катастрофа и люди нуждаются в помощи. После этого несколько кораблей спасателей курсировали возле берегов, занимаясь поисками моряков, но сам чуть не оказались в опасности из-за льдов.Надежда начинала гаснуть и только супруга Франклина продолжала поиски, выделяя средства для новых экспедиций. Такое упорство леди Джейн было замечено научным сообществом, наградившим ее золотой медалью, а также она пользовалась уважением у простых британцев.Первая информация об участи людей была привезена врачом Джоном Реем, который во время пребывания на территории полуострова Бутия говорил с эскимосами. Они сообщили о 40 белокожих мужчинах, умерших от голода возле реки Бак, но при этом дополнили сведения жуткими подробностями о каннибализме, призраках и белых медведях. Также у них были предметы, принадлежавшие членам экипажа, ставшие весомым подтверждением информации. Однако британцы обрушились на соотечественника, посмевшего так опорочить имя ученого.Также к ним присоседились влиятельные лица, в числе которых был Чарльз Диккенс, но, несмотря на такие нюансы, виновник скандала получил награду от чиновников. Новости стали толчком для исследований территории, после чего были найдены многие вещи экспедиции вместе с записками капитанов, лежащими в пирамидах. В одних документах говорилось, что судно оказалось запертым между льдами, после чего люди разбили лагерь, а дальше Франклин умер, и команда потеряла 15 матросов вместе с 9 офицерами.Амундсен в 20 веке открыл легендарный проход, но ученые стали находить следы, говорящие о трагической участи его предшественника. Корабли действительно потерпели аварию, после чего команды решили продолжить путь на санях и шлюпках. Они пытались забрать с собой много вещей, усложнив ситуацию, так как не могли быстро преодолевать большие расстояния. Непонятно, почему британцы не просили помощи у местных жителей, умеющих выживать в таких условиях.Некоторые эксперты считают виновником главу, проявившего чрезмерную самоуверенность и высокомерие, но полярники после его кончины тоже могли столкнуться с трудностями, не зная особенностей этих суровых мест. Останки людей, добравшихся к островам Кинг-Уильям и Бичи, принесли новые детали в расследование ситуации. Оказалось, что они могли умереть во время пути, потому что поставщики продуктов купили консервы плохого качества, которые были плохо запаяны.В результате моряки ели продукты со свинцом, а также умирали от болезней органов дыхания. На костях были найдены следы каннибализма, подтвердившие правдивый рассказ британца, но никто не мог найти могилу основателя похода, хотя затонувшие суда были замечены учеными на дне залива в 2014 году.