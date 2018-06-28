Стэнфордский университет из Силиконовой долины 23 года проводил подготовку астральных разведчиков

Тогда ЦРУ решило создать центр, занимающийся пси-шпионажем, куда входили люди с паранормальными способностями. Пентагон занялся поисками достойных кандидатов, после чего он узнал об экспериментах ученого Гарольда Патхоффа с экстрасенсом Инго Своном. После этого к нему пришли агенты спецслужб, и подопечный физика стал первым участником проекта. Военные позитивно отнеслись к таким событиям, не обращая внимания на доводы скептиков, потому что для них был важен позитивный результат.Разработанная техника могла включить телепатические способности выбранных лиц на расстоянии, что также касалось ясновидения. Наставник вместе с одним индивидуумом находился в комнате, а другой человек предавал мысленную информацию из другого места. Методика отлично зарекомендовала себя на практике и потом была внедрена в работу.Кроме того, здесь существовал жесткий отбор, так что все особы, не справляющиеся со своими обязанностями, быстро отсеивались. Самым ярким представителем данного вида шпионажа был Пэт Прайс, обладающий уникальным чутьем. Он стал членом команды в 70-х годах, когда точно описал военное сооружение, посмотрев на данные координаты. Затем ситуация повторилась с секретным ядерным объектом в Семипалатинске, потому что вся информация совпала с данными космических разведчиков.Однако, человек дополнил ее новыми подробностями, отметив здания и башенный кран, а также цех, где производились гигантские шары по новейшим технологиям. Затем новым героем стал Джозеф Макмонигл, сумевший мысленно увидеть подводную лодку СССР, аналогов которой еще не было в мире. Он точно описал ее параметры и платформу, где могли разместиться 20 ракет. Сначала эксперты не верили словам агента, потому что это чудо находилось в помещении, но потом мужчина сообщил о взрывах через 4 месяца, позволяющих проложить канал для пути техники.В 80-х годах снимки спутников показали кадры “Тайфуна”, идентичного описаниям героя истории. Власти страны оценили заслуги шпиона и наградили его орденом Заслуженного легиона за большой вклад в проект. Один раз участники опытов получили необычное задание. Свону попались координаты Юпитера, после чего он смог перенестись в космическое пространство и описал огромное кольцо возле планеты.Тогда руководство посчитало эксперимент неудачным, зная о таких объектах возле Сатурна, но через несколько лет фото, сделанное “Вояжером-1”, подтвердило правдивость слов человека. Также на объекты могли быть посланы несколько сотрудников, сообщавших аналогичные сведения о секретных кодах, но еще телепаты искали разбившиеся американские самолеты и следили за судьбой военных похищенных террористами.В 90-х годах проект был закрыт, но никто не знает точной причины такого решения со стороны ЦРУ. Некоторые источники говорят, что шпионы могли выйти за пределы галактики и пытались выйти на связь с внеземными существами. Еще одна версия касается изменения политической обстановки, вот только страна продолжала иметь достаточно врагов. Некоторые эксперты считают, что работа продолжается, только программа вышла на новый уровень в секретных условиях.