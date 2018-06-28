В Польше на свет появился двухголовый теленок-мутант

По словам ветеринара, появление на свет двухголового теленка — настоящее чудо. Однако, несмотря на то, что две головы (у которых ко всему прочему имелся сосательный рефлекс) лучше, чем одна, новорожденный мутант через некоторое время скончался.Роды у коровы протекали крайне тяжело. Ветеринар пояснил, что для животного эти роды являлись четвертыми по счету. Ранее у нее уже рождался детеныш с патологией, однако тот имел не две головы, а органы, находившиеся не внутри, а снаружи.Подобные мутанты появляются по всему свету. Экологи считают, что причиной врожденных мутаций является использование пестицидов, которые добавляют в генетически модифицированные корма. Фермеры используют не естественный рацион, а химический, чтобы корова давала больше мяса и молока, но вместе с этим она может принести мутированное потомство.