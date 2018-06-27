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Автомобиль 4ЕJAC iEV6E получил два электрических варианта

На китайском рынке начались реализации электрокара JAC iEV6E. Новинка предлагается клиентам в семейной и спортивной версии.

Автомобиль 4ЕJAC iEV6E получил два электрических варианта


Габариты электрического хэтчбека JAC iEV6E составляют 3690х1685х1570 мм, а размер колёсной базы – 2 390 мм. В салоне электрокара имеется сенсорный экран диагональю 7 дюймов мультимедийной системы, которая имеет поддержку Baidu Carlife.

Отмечается, что две модификации электрокара JAC iEV6E друг от друга отличаются, как внешне, так и в техническом плане. С учётом субсидий модификация Sport на китайском рынке будет предложена по цене минимум 65,5 тысячи юаней, что эквивалентно 629 тысяч рублей. В то время как модификация Upgrade будет стоить от 59,5 тысячи юаней, что в переводе на российскую валюту составляет 571 тысячу рублей.

Заявленная производителем дальность хода JAC iEV6E составляет 390 километров. Однако эксперты в этом сомневаются.
 
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Добавил: Алина Вчера, 23:50
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