Автомобиль 4ЕJAC iEV6E получил два электрических варианта

Габариты электрического хэтчбека JAC iEV6E составляют 3690х1685х1570 мм, а размер колёсной базы – 2 390 мм. В салоне электрокара имеется сенсорный экран диагональю 7 дюймов мультимедийной системы, которая имеет поддержку Baidu Carlife.Отмечается, что две модификации электрокара JAC iEV6E друг от друга отличаются, как внешне, так и в техническом плане. С учётом субсидий модификация Sport на китайском рынке будет предложена по цене минимум 65,5 тысячи юаней, что эквивалентно 629 тысяч рублей. В то время как модификация Upgrade будет стоить от 59,5 тысячи юаней, что в переводе на российскую валюту составляет 571 тысячу рублей.Заявленная производителем дальность хода JAC iEV6E составляет 390 километров. Однако эксперты в этом сомневаются.