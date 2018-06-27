Вера Брежнева рассказала поклонникам о своем отдыхе в Италии

Исполнительница позировала перед камерами на велосипеде, выбрав для прогулки топ черного цвета, дополненный бежевыми шортами и очками. Она отметила, что часто балует себя пастой и пиццей, а также активно занимается спортом. Подписчики сразу оценили изящную фигуру Веры Брежневой, отметив, что ей не нужно сидеть на диетах.Пользователям сетей понравилась очаровательная улыбка артистки и ее позитивное настроение. Они сразу пожелали знаменитости хорошо провести время на отдыхе в такой прекрасной стране, славящейся своей кулинарией и добрыми людьми.