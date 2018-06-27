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Исследователи опубликовали в сетях видео с НЛО возле поверхности Луны

Исследователи опубликовали в сетях видео с НЛО возле поверхности Луны. Он стал очередным доказательством реальности существования внеземных форм жизни на этом объекте.

Исследователи опубликовали в сетях видео с НЛО возле поверхности Луны


В сюжете четко виден внеземной корабль, имеющий форму диска. Его поверхность излучает свечение, а сам НЛО придерживается выбранной траектории полета, после чего начинает удаляться с орбиты спутника на большой скорости. Кроме него авторы решили дополнить материалы событиями, случившимися в разные времена.



Ученые предпочли не комментировать ролик, а пользователи были уверены, что перед ними показана жизнь загадочных существ из космоса. Скептики заговорили о мусоре или сбоях оборудования, считая аппарат подделкой.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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