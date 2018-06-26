Максим Галкин порадовал поклонников роликом “правильного” отдыха в Instagram
Максим Галкин порадовал поклонников роликом “правильного” отдыха в Instagram. После просмотра они написали много лестных комплиментов в адрес ведущего.
Знаменитость шутливо отметил, что показал образцовый сюжет, в котором многие подписчики смогут узнать своих друзей. Он уделил внимание каждой мелочи, которая важна во время такого проведения досуга. Максим Галкин в первую очередь посоветовал фанатам выбирать плавки, которые будут стильно смотреться в кадре, несмотря на неудобства.
После этого артист поговорил о позах в воде, способных вызвать зависть у коллег, а восхищенные пользователи сетей долго смеялись и назвали своего кумира талантливой личностью. Зрители поблагодарили звезду за доставленное удовольствие и хотят увидеть новые семейные видео.