Максим Галкин порадовал поклонников роликом “правильного” отдыха в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 26 Июн 2018 в 2:48 PDT

Знаменитость шутливо отметил, что показал образцовый сюжет, в котором многие подписчики смогут узнать своих друзей. Он уделил внимание каждой мелочи, которая важна во время такого проведения досуга. Максим Галкин в первую очередь посоветовал фанатам выбирать плавки, которые будут стильно смотреться в кадре, несмотря на неудобства.После этого артист поговорил о позах в воде, способных вызвать зависть у коллег, а восхищенные пользователи сетей долго смеялись и назвали своего кумира талантливой личностью. Зрители поблагодарили звезду за доставленное удовольствие и хотят увидеть новые семейные видео.