Эритроциты крови способны синтезировать полимеры внутри живых организмов

Полимерные материалы внутри живых существ предлагают применять в медицинских и исследовательских нуждах. Однако синтезировать полимерный материал внутри живого организма на 100% не получится, так как отдельные компоненты абсолютно несовместимы с биологической средой. Подготовка отдельных компонентов возможна только во внешней среде.Химики соединили RAFT-молекулу, контролирующую процесс создания полимера и закручивания вещества в нужные структуры, а также гемоглобин и глюкозу, получив полимерные соединения. В отсутствии глюкозы реакция не протекает, что доказывает важность присутствия всех компонентов сразу.