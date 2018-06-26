Эритроциты крови способны синтезировать полимеры внутри живых организмов
Австралийские ученые Мельбурнского университета нашли способ синтезировать полимеры внутри живых организмов, используя эритроциты крови. Молекулы железа при этом выступают в качестве катализатора процесса, сообщается на страницах журнала Engewandte Chemie.
Полимерные материалы внутри живых существ предлагают применять в медицинских и исследовательских нуждах. Однако синтезировать полимерный материал внутри живого организма на 100% не получится, так как отдельные компоненты абсолютно несовместимы с биологической средой. Подготовка отдельных компонентов возможна только во внешней среде.
Химики соединили RAFT-молекулу, контролирующую процесс создания полимера и закручивания вещества в нужные структуры, а также гемоглобин и глюкозу, получив полимерные соединения. В отсутствии глюкозы реакция не протекает, что доказывает важность присутствия всех компонентов сразу.
Полимерные материалы внутри живых существ предлагают применять в медицинских и исследовательских нуждах. Однако синтезировать полимерный материал внутри живого организма на 100% не получится, так как отдельные компоненты абсолютно несовместимы с биологической средой. Подготовка отдельных компонентов возможна только во внешней среде.
Химики соединили RAFT-молекулу, контролирующую процесс создания полимера и закручивания вещества в нужные структуры, а также гемоглобин и глюкозу, получив полимерные соединения. В отсутствии глюкозы реакция не протекает, что доказывает важность присутствия всех компонентов сразу.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:00