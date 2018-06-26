Олеандр, папоротник и некоторые виды комнатных растений в спальне могут серьезно навредить здоровью людей

Если “роза Средиземноморья” начинает цвести, хозяева страдают от головных болей, что также относится к герани из-за резкого запаха. Нельзя держать в доме семейство молочайных и плющи, потому что эти растения ядовиты. Орхидеи провоцируют бессонницу, а папоротники поглощают большое количество кислорода, выделяя углекислый газ, после чего люди испытывают депрессию. Азалия становится виновником семейных конфликтов из-за фитонцидов, негативно влияющих на нервную систему.Растения с сильным ароматом тоже нельзя держать в спальне, потому что они могут вызвать аллергию и отравление. Диффенбахия имеет в составе алкалоиды, цианистые соединения и оксалаты кальция, вызывающие образование камней в почках. Кроме того, поврежденный цветок провоцирует острую боль у человека, дотронувшегося до него рукой, но еще может привести детей к отеку гортани после пробы листьев на вкус. Кактусы являются самым опасными растениями из-за 100 токсических веществ. Они негативно действуют на нервную систему людей и домашних питомцев, у которых могут быть галлюцинации и судороги.