Ученые: Генная инженерия может превратить человечество в другой вид

Эксперты считают, что через 20 лет такие события станут реальностью, а родители смогут заранее выбрать малыша с указанным ростом и весом. Раньше СМИ опубликовали статью китайских специалистов, описывающих изменения генома эмбриона человека. Они с помощью CRISPR-cas9 могли после обнаружения изменить состав ДНК.Затем технология позволила блокировать гены, вызывающие болезни крови, но пока результат достигнут на 20%. Некоторые ученые не знают, что произойдет в мире после рождения потомков с суперспособностями, а также переход может разделить людей на разные виды.