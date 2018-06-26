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Ученые: Генная инженерия может превратить человечество в другой вид

Многие ученые считают, что генная инженерия может превратить человечество в другой вид. Она найдет способы избавиться от наследственных недугов и даже сможет заранее определить способности будущих детей.

Эксперты считают, что через 20 лет такие события станут реальностью, а родители смогут заранее выбрать малыша с указанным ростом и весом. Раньше СМИ опубликовали статью китайских специалистов, описывающих изменения генома эмбриона человека. Они с помощью CRISPR-cas9 могли после обнаружения изменить состав ДНК.

Ученые: Генная инженерия может превратить человечество в другой вид


Затем технология позволила блокировать гены, вызывающие болезни крови, но пока результат достигнут на 20%. Некоторые ученые не знают, что произойдет в мире после рождения потомков с суперспособностями, а также переход может разделить людей на разные виды.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:37
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