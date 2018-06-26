Вилюйские котлы: Древний внеземной ядерный реактор до сих пор является загадкой для ученых

Местные жители считали территорию опасной и не рекомендовали гостям заходить на равнину, где в окружении мертвых деревьев стоят огромные медные арки, под которыми находятся комнаты. Туда можно попасть даже на оленях и согреться в сильные морозы, вот только после таких ночевок люди начинали болеть и умирали. В 1854 году ученый Ричард Маак побывал в этом крае и видел гигантский объект, имеющий 10-метровый диаметр, который скрывался в недрах земли.Также он услышал много историй от свидетелей событий, описывающих огненные шары и столбы, вырывающиеся из такого чуда неизвестных технологий. Археологи долгое время пытались разгадать секрет котлов, но не могли найти их следов, хотя потом Михаил Корецкий писал своему коллеге, что несколько раз видел сооружения, когда ездил сюда с проводником. Все они были сделаны из загадочного металла, который не могли отломать инструменты, а также поразили человека внушительными размерами.Тогда ему удалось забрать темный камень округлой формы внутри одного котла, режущий стекло лучше, чем алмаз, но в 60-х годах предмет бесследно исчез. Также эксперт был уверен, что необычные находки сделали мастера исчезнувшей цивилизации, но со временем их расколола неизвестная сила. Кроме того, вокруг них был замечен аномальный рост растений, а после ночлега у некоторых членов экспедиции внезапно выпали волосы, да и сам исследователь не смог вылечить болезненные шишки на голове.В 70-х годах появились новые сведения о металлических норах, в которых находились тела худых черных людей в аналогичной одежде, имеющих один глаз. Тогда специалисты решили изучить древние предания, описывающие ситуацию в древние времена. Кочевники после сильного урагана увидели огромное сооружение, откуда доносились ужасные звуки, после чего оно стало уменьшаться в размерах и исчезло под землей. Никто из смельчаков не вернулся назад, пытаясь ближе рассмотреть необычный дар небес, но со временем на мертвой земле стала расти трава и животные вместе с охотниками из других племен пришли сюда, заметив необычный дом без входов.Затем во время небольшого землетрясения в небе появился огненный шар, взорвавшийся над горизонтом, который уничтожил воинствующие народы. После нескольких аналогичных ситуаций огромный болид вырвался из земных недр и на месте сопок возникли 100-метровые трещины, выбрасывающие огонь, над которым парил этот загадочный объект. Все люди убежали подальше от проклятого места, но потом вымерли от неизвестной болезни, передающейся по наследству.В 30-х годах геологи нашли сферу красного цвета, но потом местность сильно изменилась, и никто не мог вспомнить дорогу к артефакту. Один котел покоится на дне реки Вилюй, когда тут строилась ГЭС, а в 2000 году Василий Трофимов, заночевавший в зимовье, был испуган визитом незримого существа, двигающегося по верхушкам деревьев и закрывающего собой небо.Чешские исследователи тоже искали следы котлов, заметив непонятные круги на фоне зелени, под которыми скрывались твердые предметы, а также заметили вокруг них сильное магнитное поле. Вот только ухудшение самочувствия не позволило Ивану Мацкерле продолжить поиски, а дальше его коллеги не нашли даже следов древних технологий в указанном месте, обратив внимание на холмы, аналогичные Патомскому кратеру.Пока есть версия, что отсюда вылетали плазмоиды, вот только свидетели событий из Мирнинского района усилили головную боль ученых описанием полупрозрачного купола, растянувшегося на многие километры. Возле него было замечено множество светящихся шаров, за которыми также наблюдали туристы.Люди быстро покинули загадочное место из-за ослепительных вспышек, после чего некоторые эксперты считают явление редким природным процессом. Долина до сих пор пугает людей своими топями и мертвой природой, а животные с птицами не хотят даже приближаться к земле, хранящей секреты древних эпох.