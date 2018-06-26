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Ученые назвали самую полезную и самую вредную обувь

Ученые помогли разобраться, какую обувь можно считать вредной, а какую – полезной. Сами специалисты советуют по возможности – ходить босиком.

Ученые назвали самую полезную и самую вредную обувь


Эксперты из Университета Гарварда причислили к вредной обуви любимые народом кроссовки. Как оказалось, амортизирующая подошва не только удобна, но еще и коварна. Амортизация делает ноги слабыми и более восприимчивыми к травмам, ведь ходьба в такой обуви расслабляет ноги, их мышцы работают плохо и не тренируются.

Всех перещеголяла по вредности обувь на каблуке: они приводят к серьезной деформации стопы.

Ученые назвали самую полезную и самую вредную обувь


Людям не зависимо от пола специалисты советуют ходить в легкой обуви на плоской подошве. Например, сейчас идеальным вариантом станут сандалии. Ходьба в подобной обуви наилучше имитирует естественную ходьбу – босиком.

К слову, медики рекомендуют чередовать разные модели обуви: так ноги проходят своеобразную тренировку.
 
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Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:00
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