Ученые назвали самую полезную и самую вредную обувь

Эксперты из Университета Гарварда причислили к вредной обуви любимые народом кроссовки. Как оказалось, амортизирующая подошва не только удобна, но еще и коварна. Амортизация делает ноги слабыми и более восприимчивыми к травмам, ведь ходьба в такой обуви расслабляет ноги, их мышцы работают плохо и не тренируются.Всех перещеголяла по вредности обувь на каблуке: они приводят к серьезной деформации стопы.Людям не зависимо от пола специалисты советуют ходить в легкой обуви на плоской подошве. Например, сейчас идеальным вариантом станут сандалии. Ходьба в подобной обуви наилучше имитирует естественную ходьбу – босиком.К слову, медики рекомендуют чередовать разные модели обуви: так ноги проходят своеобразную тренировку.