Разоблачена очередная ложь Антона Гусева и Виктории Романец

Однако выяснилось, что это опять всё оказалось ложью, как и почти все достижения этой пары неудачников.А «спалили» Вику и Антона сами наниматели жилья. Менеджеры турецкой фирмы по продаже недвижимости очень необдуманно лайкнули комментарий, где говорилось, что Вика и не собиралась приобретать квартиру.Оказалось, что молодые люди были нанятыми «обезьянками», им заплатили за перелет, рестораны, проживание и программу отдыха, чтобы они могли дать рекламу компании и привлекли потенциальных покупателей.Кстати, многие их подписчики уверены, что и таунхаус девушка купила в кредит, который будет гасить очень много-много лет.