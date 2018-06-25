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Разоблачена очередная ложь Антона Гусева и Виктории Романец

Еще недавно бывшие участники скандального телешоу Дом-2 Виктория Романец и Антон Гусев якобы присматривали себя жилье в Турции для матери Романец.

Однако выяснилось, что это опять всё оказалось ложью, как и почти все достижения этой пары неудачников.

Разоблачена очередная ложь Антона Гусева и Виктории Романец

А «спалили» Вику и Антона сами наниматели жилья. Менеджеры турецкой фирмы по продаже недвижимости очень необдуманно лайкнули комментарий, где говорилось, что Вика и не собиралась приобретать квартиру.

Оказалось, что молодые люди были нанятыми «обезьянками», им заплатили за перелет, рестораны, проживание и программу отдыха, чтобы они могли дать рекламу компании и привлекли потенциальных покупателей.

Кстати, многие их подписчики уверены, что и таунхаус девушка купила в кредит, который будет гасить очень много-много лет.

Разоблачена очередная ложь Антона Гусева и Виктории Романец
 
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 18:29
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