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Ученый поставил точку в тайне убийства Кеннеди

Помимо приземления на поверхность Луны и нацистских супертехнологий, убийство Джона Ф. Кеннеди, похоже остается настоящей «вишенкой на торте» для всех теорий заговора, окружающих его.

Ученый поставил точку в тайне убийства Кеннеди


К настоящему моменту большинство знают основные события: Кеннеди ехал через Дилей Плаза в Далласе, штат Техас, в президентской автоколонне 22 ноября 1963 года, а Ли Харви Освальд находился в окне Депозитарного здания школьной школы Техаса. В 12:29, кортеж миновал здание Депозитария, и Освальд сделал свой первый неудачный выстрел. В этот момент какой-то парень открыл черный зонтик, подстегнувший собственную теорию заговора. Через несколько секунд Освальд выстрелил Кеннеди в шею, а дальше становится не совсем понятно.

Согласно «теории травянистых холмов», третий выстрел был сделан не Освальдом, а вторым убийцей на близлежащем травянистом холме. Ключевым доказательством является то, что голова Кеннеди откидывается назад и влево, предполагая, что он был расстрелян спереди, а не сзади (где был Освальд).

Теории изобилуют тем, кто был ответственен за убийство Кеннеди: советы, кубинцы, ЦРУ и мафия, но официальное расследование убийства не нашло доказательств того, что Освальд работал с кем-либо, и полностью отклонил «теорию травянистого холма».

Ну, похоже, теперь появился окончательный ответ, благодаря доктору Николаю Налли.

Он завершил первое исчерпывающее исследование этого рывка назад и определил на основе «измерений массы пули, скорости и вскрытия», что движение согласуется с пулей, выпущенной из винтовки Освальда. Движение, по его словам, не было вызвано ударом, - пуля действительно была выпущена сзади, но голова Кеннеди откинулась назад, когда она вошла в его череп.

По словам Налли: «Исторический факт заключается в том, что расследования федерального правительства США состояли из уважаемых государственных служащих с высокими этическими стандартами, которые, несмотря на сложные обстоятельства, по большому счету правильно поняли основы дела».
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:47
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