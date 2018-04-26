Ученый поставил точку в тайне убийства Кеннеди

К настоящему моменту большинство знают основные события: Кеннеди ехал через Дилей Плаза в Далласе, штат Техас, в президентской автоколонне 22 ноября 1963 года, а Ли Харви Освальд находился в окне Депозитарного здания школьной школы Техаса. В 12:29, кортеж миновал здание Депозитария, и Освальд сделал свой первый неудачный выстрел. В этот момент какой-то парень открыл черный зонтик, подстегнувший собственную теорию заговора. Через несколько секунд Освальд выстрелил Кеннеди в шею, а дальше становится не совсем понятно.Согласно «теории травянистых холмов», третий выстрел был сделан не Освальдом, а вторым убийцей на близлежащем травянистом холме. Ключевым доказательством является то, что голова Кеннеди откидывается назад и влево, предполагая, что он был расстрелян спереди, а не сзади (где был Освальд).Теории изобилуют тем, кто был ответственен за убийство Кеннеди: советы, кубинцы, ЦРУ и мафия, но официальное расследование убийства не нашло доказательств того, что Освальд работал с кем-либо, и полностью отклонил «теорию травянистого холма».Ну, похоже, теперь появился окончательный ответ, благодаря доктору Николаю Налли.Он завершил первое исчерпывающее исследование этого рывка назад и определил на основе «измерений массы пули, скорости и вскрытия», что движение согласуется с пулей, выпущенной из винтовки Освальда. Движение, по его словам, не было вызвано ударом, - пуля действительно была выпущена сзади, но голова Кеннеди откинулась назад, когда она вошла в его череп.По словам Налли: «Исторический факт заключается в том, что расследования федерального правительства США состояли из уважаемых государственных служащих с высокими этическими стандартами, которые, несмотря на сложные обстоятельства, по большому счету правильно поняли основы дела».