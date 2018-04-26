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Hubble NASA обнаружил выжившую после взрыва сверхновой ее звезду-компаньона

Семнадцать лет назад астрономы стали свидетелями того, что сверхновая звезда удалилась на 40 миллионов световых лет в галактике NGC 7424, расположенной в южном созвездии Журавля. Недавно в угасающем послесвечении этого взрыва Hubble NASA захватил первый образ выжившего компаньона сверхновой. Эта картина является самым убедительным доказательством того, что некоторые сверхновые происходят из систем с двумя звездами.

Hubble NASA обнаружил выжившую после взрыва сверхновой ее звезду-компаньона


«Мы знаем, что большинство массивных звезд находятся в двоичных парах. Многие из этих двоичных пар взаимодействуют и передают газ от одной звезды к другой, когда их орбиты сближаются», - сказал Стюарт Райдер из Австралийской астрономической обсерватории (AAO) в Сиднее, Австралия.

Сопутствующая звезда сверхновой не была невиновным свидетелем взрыва. Она перекачивала почти весь водород из звездной оболочки обреченной звезды, региона, который переносит энергию из ядра звезды в ее атмосферу. За миллионы лет до того, как первичная звезда перешла в стадию сверхновой, ее звездный компаньон создал нестабильность в первичной звезде, что привело к эпизодическому выдуванию кокона и оболочек газообразного водорода перед катастрофой.

Hubble NASA обнаружил выжившую после взрыва сверхновой ее звезду-компаньона


Сверхновая, называемая SN 2001ig, классифицируется как сверхновая звезда с разделительной оболочкой типа IIb. Этот тип взрывающейся звезды впервые был идентифицирован в 1987 году членом команды Александром Филиппенко из Калифорнийского университета в Беркли.

Поиск бинарного компаньона после взрыва сверхновой - непростая задача. Во-первых, он должен находиться на относительно близком расстоянии от Земли, чтобы Hubble увидел такую слабую звезду. SN 2001ig и его спутник находятся в этом пределе. Еще важнее то, что астрономы должны знать точное положение с помощью очень точных измерений.

Возможно, половина всех сверхновых с обнаженной оболочкой имеют спутников, а другая половина теряет свои внешние оболочки через звездные ветры. У Райдера и его команды есть конечная цель точно определить, сколько сверхновых имеют спутников.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:58
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