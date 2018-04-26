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Небольшие порции сала с малыми дозами алкоголя могут принести пользу организму – Ученые

Немецкие ученые выяснили, что небольшие порции сала с малыми дозами алкоголя могут принести пользу организму. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Жирный продукт употребляют с блюдами, помогающими организму быстро его усвоить. Достаточно употреблять 20 грамм сала с ржаным хлебом. При сочетании с алкоголем оно обволакивает стенки желудка и не дает ему быстро проникнуть в кровь, а также во время взаимодействия жир быстро переваривается организмом.

Небольшие порции сала с малыми дозами алкоголя могут принести пользу организму – Ученые


Однако ученые предупредили, что только 70 грамм алкоголя с вышеупомянутой нормой продукта принесут пользу и не навредят печени. В составе продукта кроме жирных кислот есть большое количество селена, так что он является природным антиоксидантом.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:05
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