Небольшие порции сала с малыми дозами алкоголя могут принести пользу организму – Ученые
Немецкие ученые выяснили, что небольшие порции сала с малыми дозами алкоголя могут принести пользу организму. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Жирный продукт употребляют с блюдами, помогающими организму быстро его усвоить. Достаточно употреблять 20 грамм сала с ржаным хлебом. При сочетании с алкоголем оно обволакивает стенки желудка и не дает ему быстро проникнуть в кровь, а также во время взаимодействия жир быстро переваривается организмом.
Однако ученые предупредили, что только 70 грамм алкоголя с вышеупомянутой нормой продукта принесут пользу и не навредят печени. В составе продукта кроме жирных кислот есть большое количество селена, так что он является природным антиоксидантом.