Ученые определили самый простой способ борьбы с депрессией

Ученым удалось доказать, что участники занимающиеся спортом или подвергающиеся любым другим физическим нагрузкам, имели уровень депрессивного состояния значительно ниже, относительно других участников эксперимента. Причем данный показатель не зависел от половой принадлежности человека. В ходе проведения исследования, подробно анализировались показатели состояния здоровья всех, кто добровольно решил принять участие.Это первый научный опыт проведения такого глобального метаанализа. Его результаты однозначно определили, что физической активностью можно защититься от влияния депрессий, особенно это актуально для населения, которое, в условиях современного мира, находится в окружении экономических проблем и ежедневных стрессов. Ученые намерены продолжить исследования в данном направлении для выявления требуемого уровня активности, минимально необходимого для ведения здорового и полноценного образа жизни.