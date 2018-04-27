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Ученые определили самый простой способ борьбы с депрессией

Продолжительные исследования ученых доказали, что успешному преодолению состояния депрессии может помочь определенная физическая нагрузка. Полученные результаты послужат материалом для последующего методического обоснования условий, которые необходимы при борьбе психическими патологиями. Изучением влияния на состояние психики человека физических нагрузок, занималась международная группа ученых. Для научного обоснования результатов, проведены эксперименты с участием более 267 тыс. человек, 53% из которых были женщины. Проводилась исследовательская работа 7,5 года.

Ученым удалось доказать, что участники занимающиеся спортом или подвергающиеся любым другим физическим нагрузкам, имели уровень депрессивного состояния значительно ниже, относительно других участников эксперимента. Причем данный показатель не зависел от половой принадлежности человека. В ходе проведения исследования, подробно анализировались показатели состояния здоровья всех, кто добровольно решил принять участие.
Ученые определили самый простой способ борьбы с депрессией


Это первый научный опыт проведения такого глобального метаанализа. Его результаты однозначно определили, что физической активностью можно защититься от влияния депрессий, особенно это актуально для населения, которое, в условиях современного мира, находится в окружении экономических проблем и ежедневных стрессов. Ученые намерены продолжить исследования в данном направлении для выявления требуемого уровня активности, минимально необходимого для ведения здорового и полноценного образа жизни.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
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