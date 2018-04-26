Blue Origin завершит испытания двигателя BE-4 к концу текущего года

Данная новость появилась на официальном сайте частной компании бизнесмена Джеффа Безоса. Помимо сроков специалисты Blue Origin еще выделили тот факт, что новый ракетный двигатель смог хорошо себя проявить во время всех огневых испытаний. Более того, реактивная установка демонстрирует все те параметры, которых инженеры собирались достичь в этом проекте.После того как все огневые испытания двигателя BE-4 завершатся инженеры компании начнут последний этап подготовки ракеты-носителя New Glenn. Ожидается, что эта система позволит Blue Origin получить часть американского и международного рынка по запускам коммерческих и военных миссий.