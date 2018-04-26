АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 76.18 USD 62.60
Курс валют на 27.04.2018

Индия и Франция намерены сотрудничать в рамках межпланетных экспедиций

Индийская организация космических исследований (ISRO) и Национальный центр космических исследований Франции (CNES) подписали документ, согласно которому обе страны начнут совместно работать в рамках межпланетных миссий к Венере, Луне и Марсу. Сообщается, что французы помогут индусам в разработке средств навигации, а также технологий для торможения в атмосфере планет.

Индия и Франция намерены сотрудничать в рамках межпланетных экспедиций


Главным объектом совместного проекта будет Венера. Известно, что на данный момент специалисты ISRO работают над проектом по исследованию Венеры. Представители CNES в свою очередь постараются помочь Индии в разработке концепта надувной системы. Предполагается, что эта надувная система будет чем-то похожим на стратостат, которая позволит изучать Венеру с высоты.

Стоит также напомнить, что Индия планирует масштабные исследования всех объектов Солнечной системы. Ранее ISRO уже отправляло свои аппараты на Марс и Луну. Осенью на спутник Земли снова отправят модуль «Чандраян-2», который продолжит исследование породного состава планеты.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В мае стартуют продажи нового неттопа Dell
В России Xiaomi Redmi 4X продают за 7 тысяч рублей
Blue Origin завершит испытания двигателя BE-4 к
Xiaomi обгоняет Apple по показателям продаж в
Dongfeng показала в Пекине два новых кроссовера,
Ученые: На поверхности Солнца рядом с центром
В итальянском городе запретили секс-шопы и
В Сети появилось видео с предполагаемым iPhone SE
Ученые так и не раскрыли тайну древнейшей
Индия и Франция намерены сотрудничать в рамках
Компьютерный мастер за установку Windows получил
Полиция закрыла в США самый большой платный
Анастасия Волочкова показала свои изуродованные
Обнародованы результаты первого тест-драйва
В ГИБДД экзамен на водительские права сделают
Автодорожная часть Крымского моста
Ученый поставил точку в тайне убийства Кеннеди
Карты Google Maps зафиксировали полет НЛО над
Поклонники уверены, что с годами Примадонна
Брэд Питт будет снимать фильм о секс-скандале с
Возле Кургана местные жители нашли трупы животных
Певица Наргиз отменила свои выступления в Курске
Поклонники Ани Лорак были разочарованы ее фигурой
«Лаборатория Касперского» сообщила окасательно
Поклонники во время опроса назвали кандидатуры
В Сети появился детский снимок Алексея Панина
Ольга Бузова обижена демонстративным уходом Маши
Росздравнадзор предупредил об опасности
Hubble NASA обнаружил выжившую после взрыва
Актер Армен Джигарханян впал в кому
Просмотреть все новости