Индия и Франция намерены сотрудничать в рамках межпланетных экспедиций
Индийская организация космических исследований (ISRO) и Национальный центр космических исследований Франции (CNES) подписали документ, согласно которому обе страны начнут совместно работать в рамках межпланетных миссий к Венере, Луне и Марсу. Сообщается, что французы помогут индусам в разработке средств навигации, а также технологий для торможения в атмосфере планет.
Главным объектом совместного проекта будет Венера. Известно, что на данный момент специалисты ISRO работают над проектом по исследованию Венеры. Представители CNES в свою очередь постараются помочь Индии в разработке концепта надувной системы. Предполагается, что эта надувная система будет чем-то похожим на стратостат, которая позволит изучать Венеру с высоты.
Стоит также напомнить, что Индия планирует масштабные исследования всех объектов Солнечной системы. Ранее ISRO уже отправляло свои аппараты на Марс и Луну. Осенью на спутник Земли снова отправят модуль «Чандраян-2», который продолжит исследование породного состава планеты.
Главным объектом совместного проекта будет Венера. Известно, что на данный момент специалисты ISRO работают над проектом по исследованию Венеры. Представители CNES в свою очередь постараются помочь Индии в разработке концепта надувной системы. Предполагается, что эта надувная система будет чем-то похожим на стратостат, которая позволит изучать Венеру с высоты.
Стоит также напомнить, что Индия планирует масштабные исследования всех объектов Солнечной системы. Ранее ISRO уже отправляло свои аппараты на Марс и Луну. Осенью на спутник Земли снова отправят модуль «Чандраян-2», который продолжит исследование породного состава планеты.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:20