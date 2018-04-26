Индия и Франция намерены сотрудничать в рамках межпланетных экспедиций

Главным объектом совместного проекта будет Венера. Известно, что на данный момент специалисты ISRO работают над проектом по исследованию Венеры. Представители CNES в свою очередь постараются помочь Индии в разработке концепта надувной системы. Предполагается, что эта надувная система будет чем-то похожим на стратостат, которая позволит изучать Венеру с высоты.Стоит также напомнить, что Индия планирует масштабные исследования всех объектов Солнечной системы. Ранее ISRO уже отправляло свои аппараты на Марс и Луну. Осенью на спутник Земли снова отправят модуль «Чандраян-2», который продолжит исследование породного состава планеты.