АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Рыбаки из Южной Австралии были напуганы внешним видом чудовища из бездны

Рыбаки из Южной Австралии заметили в воде неизвестное чудовище из бездны, после чего были напуганы его внешним видом. Они запечатлели особь на камеру и опубликовали фото в сетях.

Это существо плавало возле залива Спенсер, и внешне немного напоминала гибрид сома с линем. Но люди сразу обратили внимание на уродливую плоскую голову обитателя глубин, после чего назвали его зомби, а также это метровое чудо вообще не боялось присутствия рядом невольных свидетелей события.

Рыбаки из Южной Австралии были напуганы внешним видом чудовища из бездны


Пользователи сетей стали сравнивать рыбу с древним жителем шотландского озера Лох-Несс. Многие лица отметили, что она может быть опасной и наброситься на человека, потому что внешне действительно похожа на мифического дракона.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Уильям стал мемом едва не заснув на
Козье молоко и другие виды продуктов позволят
Рыбаки из Южной Австралии были напуганы внешним
Небольшие порции сала с малыми дозами алкоголя
Bosch заявила о прорыве в сфере разработки
Потери бизнеса вследствие блокировки Telegram
Состояние Шарля Азнавура не вызывает опасений у
В России стартовали продажи Subaru Outback 2018
Россиийских жителей оставят без торговых центров 
Александр Гобозов официально разводится с Алианой
Мутация генов грибов научила их отличать верх от
Ученые выяснили, что противозачаточные таблетки
Роскачеством выявлены самые опасные алюминиевые
Ученые: Неправильное питание становится
Джона Траволту не узнали фанаты из-за странной
Финская компания запустит в космос спутник с
Учёные способны поддерживать функциональность
Бельгия отнесла FIFA 18, Overwatch и CS:GO к
В Пекине состоялась презентация кроссовера MG
Архитектор ядер Zen Джим Келлер покинул Tesla
Дальневосточные леопарды больше не под угрозой
В Екатеринбурге школьницы в коротких юбках были
Хейтеры подозревают Ксению Бородину в нелюбви к
Неизвестные науке существа со странным поведением
«АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное
Хейтеры переложили ответственность на Настю
Ольга Жарикова больше не жалеет о расставании с
В США после долгих поисков поймали опасного
Учёные: На планетах системы TRAPPIST-1
Актриса Кэти Холмс шокировала поклонников своим
Просмотреть все новости