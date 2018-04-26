Учёные смогли установить причину грусти женщин после секса

Учёные рассказали, что при постфокальной дисфории женщина может ощущать грусть, тревогу, агрессию, волнение или меланхолию. Такие чувства могут появляться даже если женщина осталась довольна сексуальной близостью и получила оргазм. Исследования показали, что из 230 участниц 46% сталкивались с такими чувствами, иногда даже два раза в месяц.Исследования, проведённые в 2011 году, имели схожие результаты. Тогда треть участниц признались в ощущении грусти и подавленности после секса. Учёные сообщают, что постфокальную дисфорию нельзя назвать проблемой, она является естественным следствием всплеска активности половых гормонов. Как только уровень гормонов падает, женщина может ощутить грусть.