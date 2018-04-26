В зубе Будды Шакьямуни ученые нашли вещество внеземного происхождения

Сам Просветленный жил на нашей планете 2500лет назад, но результаты анализов шокировали экспертов. Они выяснили, что сарира раньше была замечена в пепле духовных лидеров, так как вещество нельзя уничтожить во время кремации тел из-за большой жесткости. Оно выдерживает давление 2000 тонн и его невозможно создать с помощью современного оборудования.Анализы показали, что в нем 98% составляет углерод, после которого идет сера, сурьма и цинк вместе с теллуром. Кусочки вещества в зубе имеют возраст 3 миллиарда лет, а после увеличения на них были замечены фигурки маленьких Будд, сидящих вокруг Шакьямуни.