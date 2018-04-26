В зубе Будды Шакьямуни ученые нашли вещество внеземного происхождения
Китайские строители из провинции Шаньси во время ремонта древней пагоды обнаружили два зуба, принадлежавшие Будде Шакьямуни. Ученые после исследования одного артефакта обнаружили в нем вещество внеземного происхождения.
Сам Просветленный жил на нашей планете 2500лет назад, но результаты анализов шокировали экспертов. Они выяснили, что сарира раньше была замечена в пепле духовных лидеров, так как вещество нельзя уничтожить во время кремации тел из-за большой жесткости. Оно выдерживает давление 2000 тонн и его невозможно создать с помощью современного оборудования.
Анализы показали, что в нем 98% составляет углерод, после которого идет сера, сурьма и цинк вместе с теллуром. Кусочки вещества в зубе имеют возраст 3 миллиарда лет, а после увеличения на них были замечены фигурки маленьких Будд, сидящих вокруг Шакьямуни.
Сам Просветленный жил на нашей планете 2500лет назад, но результаты анализов шокировали экспертов. Они выяснили, что сарира раньше была замечена в пепле духовных лидеров, так как вещество нельзя уничтожить во время кремации тел из-за большой жесткости. Оно выдерживает давление 2000 тонн и его невозможно создать с помощью современного оборудования.
Анализы показали, что в нем 98% составляет углерод, после которого идет сера, сурьма и цинк вместе с теллуром. Кусочки вещества в зубе имеют возраст 3 миллиарда лет, а после увеличения на них были замечены фигурки маленьких Будд, сидящих вокруг Шакьямуни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:08