Ученые создали материал для быстрой печати самоскладывающихся объектов на 3D-принтере
Международная группа инженеров разработала новую технологию, позволяющую удешевить и ускорить процесс 3D-печати. В основу новой технологии лег инновационный материал — полилактид, он позволяет создавать самоскладывающиеся объекты.
Разработкой композитного полимерного материала занимались ученые из США, Китая, Австрии под руководством Линина Яо — специалиста Университета Карнеги-Меллона.
По словам ученых, сегодня процесс 3D-печати протекает слишком медленно и порой на создание особо сложного объекта уходит много времени. Из полилактида и термополиуретана, добавляемого в качестве ограничителя основы, можно создать плоскую фигуру. При нагревании этой фигуры объект начинает складываться в заранее задуманную форму согласно заданному алгоритму.
В своих экспериментах с помощью данной технологии ученые напечатали розу. Весь процесс, начиная от заготовки модели и заканчивая непосредственно печатью, был запечатлен на видео и представлен на конференции CHI 2018.
Ученые отмечают, что данная технология позволяет существенно сократить денежные затраты. В дальнейшем Линин Яо вместе с коллегами собирается напечатать самоскладывающийся объект гораздо большего размера.
Разработкой композитного полимерного материала занимались ученые из США, Китая, Австрии под руководством Линина Яо — специалиста Университета Карнеги-Меллона.
По словам ученых, сегодня процесс 3D-печати протекает слишком медленно и порой на создание особо сложного объекта уходит много времени. Из полилактида и термополиуретана, добавляемого в качестве ограничителя основы, можно создать плоскую фигуру. При нагревании этой фигуры объект начинает складываться в заранее задуманную форму согласно заданному алгоритму.
В своих экспериментах с помощью данной технологии ученые напечатали розу. Весь процесс, начиная от заготовки модели и заканчивая непосредственно печатью, был запечатлен на видео и представлен на конференции CHI 2018.
Ученые отмечают, что данная технология позволяет существенно сократить денежные затраты. В дальнейшем Линин Яо вместе с коллегами собирается напечатать самоскладывающийся объект гораздо большего размера.
Технологии / Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 10:55