Ученые создали материал для быстрой печати самоскладывающихся объектов на 3D-принтере





Разработкой композитного полимерного материала занимались ученые из США, Китая, Австрии под руководством Линина Яо — специалиста Университета Карнеги-Меллона.По словам ученых, сегодня процесс 3D-печати протекает слишком медленно и порой на создание особо сложного объекта уходит много времени. Из полилактида и термополиуретана, добавляемого в качестве ограничителя основы, можно создать плоскую фигуру. При нагревании этой фигуры объект начинает складываться в заранее задуманную форму согласно заданному алгоритму.В своих экспериментах с помощью данной технологии ученые напечатали розу. Весь процесс, начиная от заготовки модели и заканчивая непосредственно печатью, был запечатлен на видео и представлен на конференции CHI 2018.Ученые отмечают, что данная технология позволяет существенно сократить денежные затраты. В дальнейшем Линин Яо вместе с коллегами собирается напечатать самоскладывающийся объект гораздо большего размера.