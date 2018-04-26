Ковчег Завета: Секретный артефакт был создан внеземной цивилизацией для эксперимента над людьми

Тогда американскому археологу Рону Уайетту, приехавшему сюда в качестве туриста, голос свыше подсказал, что нужно найти древнюю реликвию. Во время осмотра достопримечательностей рядом с Дамасскими воротами мужчина был вместе с сотрудником Департамента древностей. Он внезапно указал на мусорную свалку возле Голгофы, отметив, что там скрывается грот Иеремии, где спрятана святыня народа. Его спутник сразу дал согласие на раскопки, обещая полную поддержку со стороны властей. Когда ученый начал свои исследования, он обнаружил углубления в камне, предположив, что они остались после распятия Христа вместе с разбойниками. Потом ему удалось проникнуть внутрь горы, где расположилось множество пещер и туннелей, но самое важное открытие произошло в 80-х годах. В углу одного подземного зала лежал каменный ящик, расколотый на части, а сверху на него капала странная черная жидкость. Анализы показали, что это была кровь человека, у которого было только 24 хромосомы вместо 46. Оказалось, что крышку Ковчега освятил сам Спаситель, но все попытки снять это чудо заканчивались провалом.Пленка была испорчена из-за неизвестного облучения, да и сам герой нашей истории был вынужден засекретить информацию по требованию властей. В 90-х годах чиновники вместе с ним приехали в грот, а дальше внутрь зашли представители кланов потомственных левитов, которые хотели забрать реликвию собой, чтобы перенести ее в другое место. Внезапно окрестности огласили громкие крики ужаса, а когда потрясенные свидетели события заглянули в пещеру, они нашли там мертвые тела священников, у которых были широко открыты глаза. Всех их поразил внезапный паралич, вызвавший кровоизлияние в мозг. После того, как трупы были вытащены на поверхность, проход срочно замуровали, а сам виновник события скончался, унеся тайну с собой.Гибель людей еще раз доказала, что раритет опасен для жизни простых смертных, но в Библии есть точное описание святыни, сделанной из акации и покрытой золотом. Небольшой ларец с херувимами евреи несли на специальных шестах, а внутри хранились скрижали с заповедями, жезл Аарона и кувшин, в котором лежала небесная манна. Ученые решили создать такой аналог и получили мощный аккумулятор энергии, который убивал неосторожного человека. Когда во время перевозки на колесницы волы немного накренили повозку, один израильтянин попытался удержать это чудо и упал мертвым, получив разряд в 60000 вольт. Также библейские истории упоминают о священниках, подброшенных в воздух, убитых родственниках Моисея, проникнувших в запретный шатер, и светящихся ангелах, уничтожающих любые предметы. Сам пророк говорить с Творцом, используя внеземной предмет, который должен был обеспечивать народ пищей во время странствий по пустыни.Это был синтетический вариант, приготовленный с помощью нехитрого устройства. Верхняя часть ящика была дистиллятором, охлаждающим воздух с помощью прибора, а дальше вода поступала в сосуд, где хранилась одноклеточная культура. Она под воздействием света начинала выработку массы, которую потом нужно было просто сделать пригодной для употребления. Литра манны вполне хватало, чтобы люди не чувствовали голода, а пришельцы в это время наблюдали, как отреагирует организм землян на такие лакомства. Ковчег имел и другие свойства, но пока человек не готов воспользоваться его силой. Потому потомки Моисея решили закрыть доступ к месту, где он находится до сих пор, потому что время для его появления на свет еще не пришло.