Учёные опубликовали список продуктов-антидепрессантов

Учёные провели исследование, в котором задействовали 400 добровольцев. Анализ их психического и физического здоровья, вкусовых предпочтений, социального уровня и физической активности позволил сформировать список продуктов, имеющих антидепрессантные свойства.Учёные сообщают, что пользу от употребления продуктов можно получить, если употреблять их в сыром виде. Лучшими антидепрессантами являются морковь, банан, яблоко, ягоды, киви, цитрусовые, огурец, салат, зелень, сельдерей, капуста, помидор, грибы и красный лук. Специалисты считают, что эти продукты оказывают благотворное воздействие на психическое состояние человека благодаря наличию полезных микроэлементов, которые лучше всего усваиваются в сыром виде.