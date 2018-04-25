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Учёные опубликовали список продуктов-антидепрессантов

Учёные из Новой Зеландии предлагают лечиться от депрессии с помощью продуктов. Оказалось, что поднять настроение способны определённые овощи и фрукты.

Учёные опубликовали список продуктов-антидепрессантов


Учёные провели исследование, в котором задействовали 400 добровольцев. Анализ их психического и физического здоровья, вкусовых предпочтений, социального уровня и физической активности позволил сформировать список продуктов, имеющих антидепрессантные свойства.

Учёные сообщают, что пользу от употребления продуктов можно получить, если употреблять их в сыром виде. Лучшими антидепрессантами являются морковь, банан, яблоко, ягоды, киви, цитрусовые, огурец, салат, зелень, сельдерей, капуста, помидор, грибы и красный лук. Специалисты считают, что эти продукты оказывают благотворное воздействие на психическое состояние человека благодаря наличию полезных микроэлементов, которые лучше всего усваиваются в сыром виде.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:47
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