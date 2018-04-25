В перуанской пустыне ученые обнаружили кости пришельца

Найденный предмет представляет собою удлиненный череп, имеющий 5-милиметровую толщину. Он покрыт сверху серой кожей, после чего биоматериалы будут проходить тесты с помощью радиоуглерода, а также ученые ждут результаты ДНК.Пока они предполагают, что останки принадлежат представителю внеземной цивилизации, умершим тут в древности. Странная находка также заинтересовала уфологов, которые с нетерпением ждут результаты, чтобы доказать реальность своих теорий о гуманоидах.