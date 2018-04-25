Учёные: Во льдах Арктики обнаружено рекордное количество пластика

Учёные сообщают, что во льдах Арктики зарегистрировано рекордное содержание пластика: на 1 куб.м. находятся миллионы частиц. Этот показатель является критическим для региона. Исследование показало, что за прошедшие три года экологическая ситуация ухудшилась - количество пластиковых отходов увеличилось в несколько раз. Специалисты связывают нахождение рекордного количества пластика с его долгим периодом распада, в результате чего частицы скапливаются во льдах.Согласно статистике, в разных регионах Северного Ледовитого океана на 1 куб.м. может приходиться 1-12 миллионов частиц пластика. Таяние ледников приведёт к попаданию пластика в воду и, как следствие, в организм морских обитателей.