Над Владивостоком местный житель заметил НЛО

Один из местных жителей Владивостока Навир Эльграф запечатлел неопознанный летающий объект на свою фотокамеру. По словам очевидца, он прогуливался по городу, делая снимки домов и парков, когда заметил на одном из получившихся кадров странный объект. Самолет Эльграф исключил, поскольку из всей серии кадров, сделанных подряд, объект отобразился только на одном снимке.По мнению автора снимка, это был НЛО, потому как звук летящего самолета он был услышал. Данное явление произошло 21 апреля сего года.