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У начинающих хакеров появились учителя по взлому банкоматов

Применение технологии BlackBox в итоге привело к резкому увеличению количества атак злоумышленниками на банкоматы. Преступники организовали также школу на базе данной технологии.

У начинающих хакеров появились учителя по взлому банкоматов


Уникальность проводимых сегодняшних атак, заключается в существовании специальной хакерской школы. Опытные преступники в этом деле помогают новичкам, получая при этом проценты от удачных хакерских атак. В прошлом году 21 атаку произвели на банкоматы. В текущем году в апреле наблюдалось десять инцидентов. Атаки осуществляют в Москве, а также Московской области. Размер одного хищения достигает 2 - 5 млн. руб. Банки заинтересованы отыскать уязвимость, применяемую хакерами в технологии BlackBox. Информация от ЦБ РФ пока отсутствует. ЦБ никто пока не информировал в апреле касательно данных инцидентов.

В свою очередь BlackBox является технологией, основанной на присоединении к диспенсеру стороннего устройства. Подключение осуществляется через просверленное отверстие либо при помощи ключей инженеров, чтобы открыть сервисную часть банкомата.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:20
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