У начинающих хакеров появились учителя по взлому банкоматов

Уникальность проводимых сегодняшних атак, заключается в существовании специальной хакерской школы. Опытные преступники в этом деле помогают новичкам, получая при этом проценты от удачных хакерских атак. В прошлом году 21 атаку произвели на банкоматы. В текущем году в апреле наблюдалось десять инцидентов. Атаки осуществляют в Москве, а также Московской области. Размер одного хищения достигает 2 - 5 млн. руб. Банки заинтересованы отыскать уязвимость, применяемую хакерами в технологии BlackBox. Информация от ЦБ РФ пока отсутствует. ЦБ никто пока не информировал в апреле касательно данных инцидентов.В свою очередь BlackBox является технологией, основанной на присоединении к диспенсеру стороннего устройства. Подключение осуществляется через просверленное отверстие либо при помощи ключей инженеров, чтобы открыть сервисную часть банкомата.