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В Китае арестовали 600 компьютеров для майнинга биткоинов

Правоохранители Китая наложили арест на 600 мощных компьютеров для майнинга биткоинов после жалобы от местных электросетей.
В Китае арестовали 600 компьютеров для майнинга биткоинов


Предприятие электросетей города Тяньцзинь пожаловалось в полицию на слишком высокий уровень расхода электроэнергии, который вызвал подозрение. Также сотрудники предприятия зафиксировали внезапные скачки в сети и большие потери электроэнергии на одной из линий. Все это говорило о повышенной нагрузке на линию.

Правоохранители, принявшие жалобу, наткнулись за замкнутый счетчик одного из потребителей. Обычно такой способ используют мошенники, чтобы не оплачивать потребленное электричество. В итоге на криптовалютной ферме конфисковали 600 компьютеров и 6 мощных кондиционеров. В полиции уточнили, что этот случай – самая крупная кража электроэнергии за последние годы.

Служители закона задержали одного подозреваемого. Данные еще пятерых проверяются.

При энергозатратах, идущих на добычу криптовалюты, мошенники за ферму из 600 компьютеров платили бы
ежемесячно сотни тысяч юаней.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:20
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