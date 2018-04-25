В Норвегии фотограф запечатлел на камеру несколько цилиндрических НЛО
В Норвегии фотограф заметил яркий свет в ночном небе, после чего решил запечатлеть его на камеру. После просмотра материалов оказалось, что виновниками такого события стали несколько цилиндрических НЛО.
Мужчина опубликовал сюжет в сетях, а пользователи стали обсуждать увиденные снимки, где можно рассмотреть объекты, которые двигались на огромной скорости. Они предпочитали быстрее покинуть земную атмосферу и не стали рассматривать окрестности.
Исследователи сразу отметили, что аналогичные НЛО уже были замечены во многих странах. Пришельцы особенно любят появляться над поверхностью океанов и морей, после чего многие эксперты сделали выводы, что их корабли предназначены для передвижения под водой. Такая теория неоднократно была высказана уфологами после сбора доказательств, подтверждающих их слова.