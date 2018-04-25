Ученые признали контакт землян с инопланетянами невозможным

Новое исследование показывает, что на этих массивных планетах обычная ракета с некоторыми серьезными проблемами. Самая большая проблема - скорость вылета для преодоления тяжести планеты.Для Земли скорость эвакуации составляет 11,2 километра в секунду, а это означает, что для преодоления земной гравитации ракеты должны пройти около 25 000 миль в час. Однако на суперземной поверхности скорость вылета должна быть примерно в 2,4 раза выше земной, что означает, что ракеты должны быть в несколько раз большими. Согласно оценкам космолога Майкла Гиппке, такие ракеты должны иметь массу около 440 000 тонн. Для сравнения, ракета «Аполлон-11» весила всего 3050 тонн.Единственное, что нужно для чужой цивилизации, - это инвестировать в экспоненциально более дорогие ракеты или пойти на ядерный вариант. Однако сбой запуска ракеты на ядерном топливе может вызвать драматические последствия для окружающей среды, объясняет ученый. Поэтому это является еще одной возможной причиной, по которой инопланетяне до сих пор не открылись – их космические путешествия практически невозможны.