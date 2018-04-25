Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания

В древности предки ощущали себя частью стихий и благодарили их за все дары, посланные на землю. Урал не может побаловать гостей обилием водопадов, но один уникальный аналог расположился в Пермском крае рядом с поселком Суксун. Местные жители первыми стали делать медные самовары, которые потом стали производиться в Туле, после того, как были найдены залежи ископаемого. В 18 веке Акинфий Демидов построил завод, ставший виновником возникновения этого уголка, где сегодня можно полюбоваться пейзажами и попробовать ароматный чай. Потом можно отправляться к Плакуну, вызывающему восторг у людей из-за величественного вида. Вода вырывается наружу из земли под корнями древней сосны, после чего обрушивается вниз с 7-метровой высоты, чтобы разбросать вокруг миллионы брызг. Местные жители считают их слезами девушки, рассказывая путешественникам давнюю историю. Эта красавица полюбила бедного парня, но родители нашли своей дочери богатого суженого и не позволили быть рядом с избранником. Тогда пара решила бежать, вот только погоня быстро настигла влюбленных, и юношу бросили в темницу, ставшую причиной его смерти. Невесту семья заточила в горе возле берега реки, после чего много слез пролила эта особа, вспоминая свою загубленную жизнь, а дальше появился этот природный красавец.Знатоки называют его Ильинским источником, потому что в старину рядом с ним жил в келье монах. Он лечил от разных недугов людей и животных с помощью молитвы и чистой воды, которая долго не портится и сохраняет свои полезные свойства. Для исцеления нужно постоять под ледяным душем и окунуться в водопад три раза, а дальше обрести силы и вернуть молодость, вот только даже летом температура воды +5 градусов не позволяет туристам совершать омовения. Зимой место силы не замерзает, а покрывается 2-метровым слоем льда, через который можно увидеть движение потока. Паломники приезжают сюда в любое время года, после чего участвуют в крестных ходах, а сам водопад был освящен в 17 веке после явления иконы “Неопалимая Купина”.Она приплыла по реке Сылва к татарину, который ловил рыбу, но человек оттолкнул святыню, которая на следующий день снова появилась в этом месте. Мужчина вытащил находку из воды и обратился к монахам, проходящим мимо. Они сразу увидели в этом знак свыше, после чего построили на берегу Тохтаревскую часовню, назвав ее именем владельца иконы. Затем в 1694 году жители села возвели храм, куда стали приходить верующие люди, чтобы взглянуть на образ Богородицы, спасающий души грешников и защищающий человечество от пожаров. Перед нею молятся об избавлении от пагубных привычек, разрушающих жизнь, но в 30-х годах святое место было разграблено. Ему удалось сохранить стиль древнего зодчества, после чего ценный раритет истории был перенесен в Хохловку и стоит вместе с другими шедеврами. Икону спрятала женщина, а дальше передала ее в храм Петра и Павла, где она до сих пор радует прихожан.Следующим уголком, куда стоит заглянуть, станет Искорское городище, расположенное возле поселка Ныроб в Пермском крае. В древности тут было святилище богини Мокоши, но потом христиане заменили языческого идола Параскевой Пятницей. Эта святая отвечает не только за торговлю, но и приносит здоровье, оберегает молодых девушек и посылает супругам детей. В святом месте можно быстро установить контакт с силами небес, а дальше обратить внимание на расщелину между двумя скалами. Местные жители называют ее Узкой улочкой, ведущей на вершину горы, а смельчаки, сумевшие преодолеть нелегкий маршрут, освобождаются от всех грехов. Там их ждет камень, исполняющий любые желания, если положить на него руки и с закрытыми глазами попросить древних духов о чуде.Еще одним аналогичным местом является Гляденовская гора, которая раньше использовалась предками для проведения ритуалов. Первые жертвы были принесены тут до нашей эры, а закончились в 19 веке. Сюда приходили люди из стран Азии и Китая, чтобы задобрить богов, и приводили с собою животных. После сожжения приношений дым должен был поведать небесам о просьбах язычников, а сегодня боги до сих пор слушают слова людей, открывая перед ними незримые проходы между мирами, так что гости могут получить силы и здоровье, если будут настойчивы в своих намерениях.Теперь читатели посетят Самарскую луку, являющуюся самым прекрасным уголком страны, но в этом месте есть своя аномальная зона, где происходит много загадочных событий. Светелка представляет собою небольшую возвышенность на берегу Волги, но сюда едут тысячи любителей необычных явлений, чтобы лично ощутить на себе действие места силы. До 19 века ее называли Караульным бугром, потому что с вершины можно было наблюдать за кораблями. Орловы – Давыдовы построили на вершине башню, настолько приглянувшуюся императрице Екатерине, что подарила она своему фавориту все земли, которые были видны отсюда. Затем он впал в немилость, а крестьяне в 1906 году разрушили это стеклянное чудо, назвав гору новым именем. В этом месте часто можно увидеть НЛО, а туристы кроме галлюцинаций и потери во времени лишаются своих устройств, выходящих из строя. Многие любители науки выяснили, что в этом месте проходит разлом земной коры, ставший виновником возникновения мощных энергетических потоков. Во время восхождения на вершину из головы уходят негативные мысли и проблемы, вот только потом гости испытывают разочарование, потому что вместе удивительного строения видят вышки сотовой связи и ржавую беседку, покрытую надписями различного содержания.Вот только немногие люди знают, что гора действительно исполняет четыре желания, только нужно правильно подойти к этому вопросу. С собою нужно иметь компас и круглые камни без острых сколов, а дальше после завершения пути повернуться на восток и поклониться солнцу, чтобы осуществить материальные или духовные мечты. Затем камень скатывается с руки в центр площадки, но если попасть не удается, не нужно отчаиваться, потому что сюда можно возвращаться много раз. Юг связан с любовными просьбами, а западная сторона отвечает за здоровье. К северу обращаются при желании избавиться от негатива, проводя аналогичные действия, а также можно просто бросить предмет в это место, а дальше ждать реакцию Высших сил. Они любят смелых особ, имеющих цель в жизни, так что охотно помогают таким гостям реализовать свои планы. Недаром в этом уголке проводился Евросаммит и находится летняя резиденция главы РФ.