Развалины замка Франкенштейна помнят о сражении храброго рыцаря Георга с драконом из каменоломни

Братья Гримм записали историю о человеке, который не побоялся вызвать на бой линдвурма. Эта разновидность чудовищ отличается от своих собратьев маленькими крыльями, а также животное часто изображалось на гербах Средневековья. Герой нашей истории умер в 1531 году, о чем красноречиво говорит надпись на его могиле. Сама надгробная плита тоже поражает туристов изысками древних мастеров, потому что она сделана из розового песчаника. Артефакт находится в старинной церкви Нидер-Беербах, расположившейся возле горы, на вершине которой виднеются останки крепости. Она открывается только во время больших церковных праздников, а гости в это время могут оценить интерьеры, сохранившиеся тут на протяжении семи веков. Мастер изобразил рыцаря в доспехах с топориком в руке. Он попирает ногами дракона, пытающегося спасти свою жизнь. Местные историки считают, что такие предания появились уже после смерти потомка Франкенштейна, а фигура его врага связана с посмертными чудесами, сотворенными Георгием Победоносцем, который был покровителем знатной династии.Вот только эксперты обратили внимание на необычную деталь, потому что Георг умер от яда существа, успевшего отомстить противнику перед гибелью. Если прогуляться по деревне, можно увидеть ствол 500-летней липы, но дерево было свидетелем многих значимых событий. Под его кроной казнили преступников, а потом рядом построили тюрьму, которую закрыли в 1891 году. Сам храм в 4 веке использовался для военных целей, а самой древней его частью стала башня хора, под которой располагалась колокольня. Самый новый колокол лопнул в 1753 году, после чего его отправили на переплавку во время Первой Мировой войны, а его старинные собратья до сих пор призывают своим звоном прихожан на службу. В 15 веке под сводами святого места стали хоронить членов семьи древнего рода, так что некоторые из них уцелели после реконструкции и перестройки здания. Последний наследник Филипп погиб в 1602 году, когда карета вместе с 21-летним юношей и кучером упала в пропасть, однако до сих пор в окрестностях замка происходит много аномальных событий.Гора Ильбесберг заинтересовала ученых необычными валунами, имеющими магнитные свойства. Возможно, камни стали такими после попадания в них молнии, но местные жители считают их наследием ведьм. Когда в этом месте находились американские ВВС, военные часто фиксировали различные помехи во время полетов, не подающиеся логическому объяснению. Лес возле замка пугает туристов призраком Анны-Марии, бывшей при жизни возлюбленной славного рыцаря. Дочь лесника была красавицей, но ее собирались отдать в жертву чудовищу из подземного мира, после чего влюбленный Георг совершил свой подвиг и погиб. Она ничего не знала о трагедии и продолжала ждать своего избранника в маленькой избушке. Сейчас печальный лик девы можно увидеть вечером при свете призрачных свечей в окне дома, став при этом свидетелем чуда великой любви.