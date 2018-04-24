Анна Семенович кормит своих собак на дорогом диване
Поклонники Анны Семенович удивились, когда узнали, что певица кормит своих собак прямо на дорогом диване. В микроблоге знаменитости опубликована фотография, на которой она позирует вместе с двумя питомцами породы чихуахуа.
Анна Семенович не скрывает того, что имеет возможность зарабатывать на рекламе, что не удивительно, ведь она довольно популярна. Так, например, певица решила рассказать о специальной еде для животных, приобщив к рекламному посту двух своих питомцев породы чихуахуа. На снимке Семенович запечатлена на дорогом шикарном диване, а рядом с ней сидят и тянутся к тарелке с колбасками её любимцы.
Поклонники певицы удивились тому, что Анна Семенович спокойно позволяет собакам есть прямо на диване, особенно, если учесть, что мебель у неё в доме выглядит далеко не самой дешёвой. Кто-то посчитал такое возмутительным, а отдельные пользователи с юмором написали, что готовы быть питомцами для звезды, лишь бы она кормила их колбасками из рук.
Анна Семенович не скрывает того, что имеет возможность зарабатывать на рекламе, что не удивительно, ведь она довольно популярна. Так, например, певица решила рассказать о специальной еде для животных, приобщив к рекламному посту двух своих питомцев породы чихуахуа. На снимке Семенович запечатлена на дорогом шикарном диване, а рядом с ней сидят и тянутся к тарелке с колбасками её любимцы.
Поклонники певицы удивились тому, что Анна Семенович спокойно позволяет собакам есть прямо на диване, особенно, если учесть, что мебель у неё в доме выглядит далеко не самой дешёвой. Кто-то посчитал такое возмутительным, а отдельные пользователи с юмором написали, что готовы быть питомцами для звезды, лишь бы она кормила их колбасками из рук.