АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Анна Семенович кормит своих собак на дорогом диване

Поклонники Анны Семенович удивились, когда узнали, что певица кормит своих собак прямо на дорогом диване. В микроблоге знаменитости опубликована фотография, на которой она позирует вместе с двумя питомцами породы чихуахуа.

Анна Семенович кормит своих собак на дорогом диване

Анна Семенович не скрывает того, что имеет возможность зарабатывать на рекламе, что не удивительно, ведь она довольно популярна. Так, например, певица решила рассказать о специальной еде для животных, приобщив к рекламному посту двух своих питомцев породы чихуахуа. На снимке Семенович запечатлена на дорогом шикарном диване, а рядом с ней сидят и тянутся к тарелке с колбасками её любимцы.

Поклонники певицы удивились тому, что Анна Семенович спокойно позволяет собакам есть прямо на диване, особенно, если учесть, что мебель у неё в доме выглядит далеко не самой дешёвой. Кто-то посчитал такое возмутительным, а отдельные пользователи с юмором написали, что готовы быть питомцами для звезды, лишь бы она кормила их колбасками из рук.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:33
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Мутация помогла предкам индейцев пережить
Яна Рудковская удивила фанатов гречкой на завтрак
Золото теряет в цене на фоне подорожания доллара
Анна Семенович кормит своих собак на дорогом
Майя Донцова продолжает унижаться перед Алексеем
Сотрудники Пентагона заподозрены во лжи о
В Московском Кредитном банке держателям карт
Тина Канделаки рассказала о несостоявшихся
Исследование: 24% россиян считают важным доступ к
У Екатерины Зиновьевой случилась первая близость
Международная Ассоциация воздушного транспорта:
Во время эфира Виктории Боне напомнили о
Во время эфира Виктории Боне напомнили о
Шотландец заплатит штраф за мопса с поднятой лапой
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец шокировала
Виктория Дайнеко не может улететь в Париж из-за
Учёные: Генетика наделила "морских кочевников"
Тина Канделаки разочаровала фанатов неудачной
Кенгуру запретили посещать бар в Национальном
Фанаты Ольги Бузовой уверены, что Филипп Киркоров
Анастасия Костенко намекнула на сходство фанатов
В Тольятти стартовала сборка автомобилей Lada
В Сети любимые очки Елены Темниковой назвали
Сотрудники Белого дома озадачены тем, что Трамп
Модель Эмили Ратаковски полностью обнажилась
В Екатеринбурге первоклассник погиб из-за травмы,
Юлия Барановская отмечает 1 миллион подписчиков в
Электрический кроссовер Roewe Marvel X выйдет на
Чувственная и игривая Любовь Успенская
Кроссовер Skoda Kamiq представлен официально
Просмотреть все новости