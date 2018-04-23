NASA в День Земли опубликовало захватывающую галерею снимков нашей планеты

Космическое агентство имеет более чем достаточно материала о нашей планете, чтобы достойно отпраздновать всемирный День Земли. Они создали галерею изображений на Земле, полную фотографий, сделанных со спутников или даже в более дальнем космосе, показывающие разные точки на Земле и даже саму планету.Многие из этих фотографий были взяты во время прохода Международной космической станции. Некоторые из этих фотографий можно увидеть ниже, с полным списком в официальной галерее NASA: