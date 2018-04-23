NASA в День Земли опубликовало захватывающую галерею снимков нашей планеты
NASA в основном известно своими исследованиями в космосе, но они делают много работы на нашей родной планете, а также занимаются такими проблемами, как изменение климата, угрожающему человечеству.
Космическое агентство имеет более чем достаточно материала о нашей планете, чтобы достойно отпраздновать всемирный День Земли. Они создали галерею изображений на Земле, полную фотографий, сделанных со спутников или даже в более дальнем космосе, показывающие разные точки на Земле и даже саму планету.
Многие из этих фотографий были взяты во время прохода Международной космической станции. Некоторые из этих фотографий можно увидеть ниже, с полным списком в официальной галерее NASA:
Озеро Пауэлл и Гранд-Лестница-Эскаланте
Полет космической станции над Венецией
Океанские нелинейные внутренние одиночные волны из пролива Ломбок - Джефф Шмальц, группа быстрого реагирования Land Rover
Скалистые горы с орбиты
Новые представления о полушарии Земли в ночное время - изображение NASA Earth Observatory от Джошуа Стивенса, используя данные VIIRS АЭС Суоми от Мигеля Романа, Центр космических полетов имени Годдара NASA
И, наконец, здесь гораздо более далекая картина, показывающая вместе Землю и Луну, давая лучшее представление о том, насколько мала наша планета. Изображение было сделано зондом Osiris-REx, когда он направлялся к астероиду Бенну.
Космическое агентство имеет более чем достаточно материала о нашей планете, чтобы достойно отпраздновать всемирный День Земли. Они создали галерею изображений на Земле, полную фотографий, сделанных со спутников или даже в более дальнем космосе, показывающие разные точки на Земле и даже саму планету.
Многие из этих фотографий были взяты во время прохода Международной космической станции. Некоторые из этих фотографий можно увидеть ниже, с полным списком в официальной галерее NASA:
Озеро Пауэлл и Гранд-Лестница-Эскаланте
Полет космической станции над Венецией
Океанские нелинейные внутренние одиночные волны из пролива Ломбок - Джефф Шмальц, группа быстрого реагирования Land Rover
Скалистые горы с орбиты
Новые представления о полушарии Земли в ночное время - изображение NASA Earth Observatory от Джошуа Стивенса, используя данные VIIRS АЭС Суоми от Мигеля Романа, Центр космических полетов имени Годдара NASA
И, наконец, здесь гораздо более далекая картина, показывающая вместе Землю и Луну, давая лучшее представление о том, насколько мала наша планета. Изображение было сделано зондом Osiris-REx, когда он направлялся к астероиду Бенну.