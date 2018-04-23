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NASA в День Земли опубликовало захватывающую галерею снимков нашей планеты

NASA в основном известно своими исследованиями в космосе, но они делают много работы на нашей родной планете, а также занимаются такими проблемами, как изменение климата, угрожающему человечеству.

NASA в День Земли опубликовало захватывающую галерею снимков нашей планеты


Космическое агентство имеет более чем достаточно материала о нашей планете, чтобы достойно отпраздновать всемирный День Земли. Они создали галерею изображений на Земле, полную фотографий, сделанных со спутников или даже в более дальнем космосе, показывающие разные точки на Земле и даже саму планету.

Многие из этих фотографий были взяты во время прохода Международной космической станции. Некоторые из этих фотографий можно увидеть ниже, с полным списком в официальной галерее NASA:

Озеро Пауэлл и Гранд-Лестница-Эскаланте
NASA в День Земли опубликовало захватывающую галерею снимков нашей планеты


Полет космической станции над Венецией
NASA в День Земли опубликовало захватывающую галерею снимков нашей планеты


Океанские нелинейные внутренние одиночные волны из пролива Ломбок - Джефф Шмальц, группа быстрого реагирования Land Rover
NASA в День Земли опубликовало захватывающую галерею снимков нашей планеты


Скалистые горы с орбиты
NASA в День Земли опубликовало захватывающую галерею снимков нашей планеты


Новые представления о полушарии Земли в ночное время - изображение NASA Earth Observatory от Джошуа Стивенса, используя данные VIIRS АЭС Суоми от Мигеля Романа, Центр космических полетов имени Годдара NASA
NASA в День Земли опубликовало захватывающую галерею снимков нашей планеты


И, наконец, здесь гораздо более далекая картина, показывающая вместе Землю и Луну, давая лучшее представление о том, насколько мала наша планета. Изображение было сделано зондом Osiris-REx, когда он направлялся к астероиду Бенну.
NASA в День Земли опубликовало захватывающую галерею снимков нашей планеты
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:48
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