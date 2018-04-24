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Астрономы обнаружили в созвездии Льва поглощающую свет планету

В созвездии Льва астрономы обнаружили планету, практически полностью поглощающую излучение своей родной звезды WASP. Светопоглощающую планету WASP-104b космологи отнесли к классу «горячий юпитер».

Астрономы обнаружили в созвездии Льва поглощающую свет планету


Расположенный от нашей планеты на расстоянии 466 световых лет, чужой мир WASP-104b чрезвычайно заинтересовал исследователей, так как из-за слишком близкого расстояния к своему родному светилу, он поглощает практически весь свет, исходящий из звезды. Однако, в то время как подобные космические тела поглощают половину излучения своих родных звезд, WASP-104b абсорбирует около 98%.

Ученые выяснили, что такая особенность сформировалась у планеты из-за чрезвычайно плотной атмосферы, напоминающей туман. Исследователи предполагают, что она перенасыщена калием и натрием, что провоцирует столь аномальное поглощение излучения.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:45
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