Астрономы обнаружили в созвездии Льва поглощающую свет планету

Расположенный от нашей планеты на расстоянии 466 световых лет, чужой мир WASP-104b чрезвычайно заинтересовал исследователей, так как из-за слишком близкого расстояния к своему родному светилу, он поглощает практически весь свет, исходящий из звезды. Однако, в то время как подобные космические тела поглощают половину излучения своих родных звезд, WASP-104b абсорбирует около 98%.Ученые выяснили, что такая особенность сформировалась у планеты из-за чрезвычайно плотной атмосферы, напоминающей туман. Исследователи предполагают, что она перенасыщена калием и натрием, что провоцирует столь аномальное поглощение излучения.