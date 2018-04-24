В Египте нашли останки статуи римского владыки Марка Аврелия

По словам ученых, уникальность находки заключена в том, что скульптурный облик этого владыки (161-180 годов) почти не встречался на в границах Египта. Директор департамента Древнего Египта Айман Ашмауи сообщил, что находка имеет размеры 40 см на 33 см на 34 см. Ко всему прочему вблизи раскопок обнаружен фрагмент статуи без головы.Стоит отметить, что на месте древнего храма в Ком-Омбо объявлялось неоднократно об археологических находках. Первое упоминание о древнем городе относится к 20 веку до н.э. Тогда здесь были воздвигнуты культовые сооружения, однако сейчас от них мало что осталось.С IV века до н.э., в эпоху Птолемеев, в Ком-Омбо возвели два каменных храма. Одно крыло культовой постройки было посвящено Себеку - крокодилообразному богу, а другое – богу Гору, изображенного в виде сокола.Римская власть в Египте сохранялась с 30 года до н.э. до 395 года н.э.