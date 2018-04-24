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Жители штата Аризона наблюдали в ночном небе несколько НЛО

В американском штате Аризона очевидцы видели в ночном небе несколько странных летающих объектов, излучающих фиолетовые лучи. Уфологи предположили, что это могут быть НЛО.

Жители штата Аризона наблюдали в ночном небе несколько НЛО


В ночном небе над городом Финикс, штат Аризона очевидцы зафиксировали на камеры несколько загадочных летательных объекта, излучающих фиолетовые лучи. Данный феномен произошел 11 апреля текущего года. Видеоролик с соответствующими кадрами появился в видеохостинге YouTube.



Активные пользователи предположили Сети предположили, что явление следует принять как засекреченную правительственную программу, контролирующую погоду. На видеокадрах можно отчетливо увидеть, как феномен повторился несколько раз, причем с перерывом в каждые полчаса. Из многочисленных версий пользователи выделили одну научную. Согласно этой версии, воздушный слой сильно зарядился ионами металла, что вызвало оптический эффект, а фиолетовые лучи могли являться разрядами плазмы.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 02:00
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