Жители штата Аризона наблюдали в ночном небе несколько НЛО

В ночном небе над городом Финикс, штат Аризона очевидцы зафиксировали на камеры несколько загадочных летательных объекта, излучающих фиолетовые лучи. Данный феномен произошел 11 апреля текущего года. Видеоролик с соответствующими кадрами появился в видеохостинге YouTube.Активные пользователи предположили Сети предположили, что явление следует принять как засекреченную правительственную программу, контролирующую погоду. На видеокадрах можно отчетливо увидеть, как феномен повторился несколько раз, причем с перерывом в каждые полчаса. Из многочисленных версий пользователи выделили одну научную. Согласно этой версии, воздушный слой сильно зарядился ионами металла, что вызвало оптический эффект, а фиолетовые лучи могли являться разрядами плазмы.