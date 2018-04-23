Massive Attack решили закодировать музыкальный альбом в молекулу ДНК

Участник группы Роберт Дель Найя, пригласил для реализации поставленной цели профессора из Цюриха Роберта Грасса. Исследователем успешно были сжаты аудиотреки до размера - 15 МБ, а затем, специалист перевел фонограмму в структуру особого генетического кода. Как рассказал профессор, в ДНК сохранилась запись компактной биологической информации, а кирпичики ее представлены уникальными азотистыми основаниями C, T, A и G. Предполагается завершить весь процесс кодировки к концу июня. Состоять альбом будет из 5 тыс. наночастиц, поместят его в бутылку с заранее подготовленной для проведения эксперимента водой.Извлечение информации требует расшифровки, после ее можно воспроизвести на компьютере. Можно прослушать фрагмент песни коллектива Massive Attack, который размещен на странице официального WEB-сайта швейцарской лаборатории, воспроизведение идет в качестве записи, которая содержится в биоматериале.