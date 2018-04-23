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Massive Attack решили закодировать музыкальный альбом в молекулу ДНК

Впервые в мире осуществлена кодировка записанного музыкального альбома в структуру молекулы ДНК. Реализована данная возможность музыкантами трип-хоп группы Massive Attack из Великобритании. Популярный коллектив подверг необычной процедуре пластинку под названием Mezzanine, которая записана коллективом 20 лет назад.

Участник группы Роберт Дель Найя, пригласил для реализации поставленной цели профессора из Цюриха Роберта Грасса. Исследователем успешно были сжаты аудиотреки до размера - 15 МБ, а затем, специалист перевел фонограмму в структуру особого генетического кода. Как рассказал профессор, в ДНК сохранилась запись компактной биологической информации, а кирпичики ее представлены уникальными азотистыми основаниями C, T, A и G. Предполагается завершить весь процесс кодировки к концу июня. Состоять альбом будет из 5 тыс. наночастиц, поместят его в бутылку с заранее подготовленной для проведения эксперимента водой.
Massive Attack решили закодировать музыкальный альбом в молекулу ДНК


Извлечение информации требует расшифровки, после ее можно воспроизвести на компьютере. Можно прослушать фрагмент песни коллектива Massive Attack, который размещен на странице официального WEB-сайта швейцарской лаборатории, воспроизведение идет в качестве записи, которая содержится в биоматериале.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:00
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