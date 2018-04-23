Ученые создают электронику на одежде и еде в виде лазерной татуировки

Методика в примитивном виде обеспечит нанесение на поверхность информации, когда именно собрали и отправили потребителю продукт. В перспективе планируется создание микродатчиков и электронных схем, позволяющих получить полезную информацию. К примеру, фиксироваться будут изменения питательной ценности пищи. Эксперт сообщил, что графеном является слоем углерода толщиной в 1 атом. Технология тату непосредственно с его выработкой на материалах содержащих органику, проводиться может довольно быстро.Производители начали уже размещать небольшие датчики на различных продуктах питания. При этом один из данных чипов носит название «тег радиочастотной идентификации». Он способен хранить массу различной информации. Пользователями извлекается эта сохраненная информация. Знак сканируется с помощью небольшого устройства.