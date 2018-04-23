Ученые назвали семь неожиданных причин пить вино

Во первых данный напиток повышает иммунитет, имеющийся в красном вине ресвератрол, помогает бороться организму с бактериями и вирусами. Антиоксидант уменьшает в крови уровень холестерина, риск развития инсульта, болезней сердца, деменции, улучшает работу почек. Вино улучшает состояние кожи. В составе вина имеются полезные вещества, влияющие на бактерии, которые вызывают рост прыщей, придают человеческой коже здоровый вид. Этот алкогольный напиток улучшает пищеварение, укрепляет зубы. Остающиеся на эмали полифенолы, блокируют действие бактерий. При этом на имеющиеся в желудке микроорганизмы вещество влияет положительно. Вино расслабляет. За счёт ресвератрола организм вырабатывает белок PARP-1, который восстанавливает ДНК и снижает стресс.Вино помогает уменьшить вес, а также повысить выносливость. Напиток перед занятием спортом улучшает выносливость, повышает эффективность упражнений.