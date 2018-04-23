Генетические исследования обнаружили спаривание между двумя отдельными видами обезьян

Для исследования Кейт Двейлер изучила масштабы и картину генетического переноса от «краснохвостых» обезьян (Cercopithecus ascanius) до «голубых» обезьян (Cercopithecus mitis) из-за гибридизации.Эти два вида являются единственными лесными гунами, колонизировавшими узкие речные леса вдоль озера Танганьика, которые характеризуют Национальный парк Гомбе.. Двейлер идентифицирует гибридных обезьян по их комбинированной маркировке от обоих родительских видов. По ее оценкам, около 15% этого населения составлено из гибридов, что очень необычно.Изучив образцы фекалий, она обнаружила, что у всех обезьян - гибридов, краснохвостых и голубых есть митохондриальная «краснохвостая» ДНК. Тоесть, все они восходят от самок краснохвостых обезьян. Для этой линии обезьян это первый случай, когда наука показывает не только ДНК, но и гибриды.Двейлер предполагает, что краснохвостые обезьяны впервые попали в Национальный парк Гомбе и преуспели в окружающей среде. Мужские голубые обезьяны за пределами парка должны были найти новые дома после того, как их выгнали из своих групп, что происходит, когда они достигают половой зрелости. Они рискнули выйти за пределы парка для поиска подходящих партнеров из числа голубых самок. Вместо этого они нашли краснохвостых самок, которые, по-видимому, были привлечены новыми самцами.«Гигантская популяция Гомбе чрезвычайно ценна, потому что ее можно использовать в качестве модельной системы, чтобы лучше понять, что такое гибридизация и как генетический материал перемещается между видами. Это исследование очень своевременно, потому что гибридизация часто происходит в ответ на изменения окружающей среды, поскольку мы наблюдаем изменения климата и измененные ландшафты - это один из способов реакции природы », - сообщила Двейлер.