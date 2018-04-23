Российские ученые нашли способ замедления болезни Альцгеймера

Специалистами проведены исследования, в рамках которых были изучены различные препараты. Среди них выявили лекарства, в которых имеются специальные белковые молекулы. Они строением очень похожи на белки, которые вырабатываются организмом человека, чтобы поддержать работоспособность нейронов. При воздействии внешних факторов, например в случае кислородного голодания, данные белки защищают, а также восстанавливают разрушенные клетки мозга человека.Специалистами отмечается, что медики вскоре могут начать пользоваться данными медикаментами в ходе комплексного лечения заболевания Альцгеймера. В этом случае можно на ранних стадиях задержать на максимальный срок переход к слабоумию.