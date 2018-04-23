Уральский ученый получил грант в 500 тыс. руб. за "быструю" колбасу

Смертин решил обогатить ветчину особыми ферментами, обеспечивающими быстрое дозревание колбасного продукта. Одновременно вкусовые характеристики полученного изделия значительно повышаются, уточняется в сообщении УрГАУ. Для улучшения переваривания колбасы желудком исследователь использовал в составе продукта только ингредиенты натурального происхождения.Аналогичные ферменты можно докладывать в любой вид колбасного продукта, в том числе самый распространенный тип колбасы - "Докторскую". В следующем году Смертин обещал улучшить рецептуру колбасы быстрого приготовления, доработав ее до максимально приемлемой.