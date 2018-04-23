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Ученые обнаружили трихомоноз среди птиц Майна в Пакистане

У видов птиц Майна в Пакистане обнаружен штамм заболевания трихомоноза, ответственного за убийство почти двух третей зеленушек в Великобритании. Хотя болезнь, как правило, не смертельна для них, эксперты из Университета Восточной Англии, изучающие птиц, говорят, что существует риск, что Майна могут передать ее другим видам.

Ученые обнаружили трихомоноз среди птиц Майна в Пакистане


Птичий трихомоноз, более часто называемый язвами или фурунгом, переносится паразитом, в первую очередь заражающий голубей в Великобритании и более крупных хищных птиц, которые питаются ими. Но в 2005 году ученые обнаружили, что болезнь перепрыгнула в популяции певчих птиц в британском саду, преимущественно затрагивая обычных зеленушек. В 2011 году было обнаружено, что заболевание достигло населения европейского племени. Теперь исследователи из Университета Восточной Англии (UEA) нашли его в совершенно отдельных сортах птиц – обычных Майна.

Работая в партнерстве с Университетом сельского хозяйства Пакистана, исследователи отобрали 167 птиц Майнаa из восьми различных мест вокруг района Файсалабад в Пакистане. Они обнаружили, что около 20% птиц были инфицированы этим заболеванием и что на всех участках были обнаружены инфицированные птицы.

Исследование также показало, что болезнь, поражающая Майна, отличается от той, которая встречается у британских певчих птиц. Немногие из зараженных птиц имели признаки плохого состояния здоровья, предполагая, что они могут переносить болезнь без смертельного исхода.

Поскольку птицы Майна инвазивны, существует значительный риск распространения болезни на другие виды, которые иначе не могли бы вступать в контакт с ней.

Д-р Кевин Тайлер из UEA и старший автор исследования сказал: «Майна могут расти почти в любом месте в теплом климате, что является одной из причин, по которым они настолько распространены. Майна уже были замешаны в распространении птичьего гриппа при контакте с домашней птицей, поэтому это может вызывать беспокойство у фермеров, занимающихся птицеводством. Однако для дальнейшего изучения и тестирования необходимо выяснить, распространяется ли заболевание от Майна к другим видам».

Хотя считается, что мины являются родными для индийского субконтинента, популяции птиц распространились по всему миру, поэтому команда также стремится проверить болезнь в других странах.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 10:47
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