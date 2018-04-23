Ученые нашли способ экологически чистого получения наночастиц золота

Реализацией нового метода занимались исследователи США совместно с учеными Южной Кореи. В результате, найден метод, новинка которого заключается в образовании процессов, связанных с самопроизвольным образованием золотых наночастиц в микрокаплях аэрозоля. Автором исследования Ричардом Зейром из Стэнфордского университета и группой южнокорейских ученых проведено подробное изучение всей кинетики, связанной с возможностями образования наночастиц золота.Основан эксперимент на размещении микрочастиц в составе отдельных капель взвешенных жидкостных смесей, причем перенос проводился с помощью направленных потоков азота. Направленные друг на друга два потока капель сталкивались, при этом концентрат первого аэрозоля был наполнен борогидридом натрия, а второй – золотохлористоводородной кислотой.При смешивании капель, появлялась возможность восстановления золота, приравненное к состоянию металла, в результате чего и получалось образование наночастиц. На следующем этапе проходило воздействие потоками газа, благодаря чему частицы осаждались на основание их стеклянной подложки.